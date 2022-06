Clean Energy-ETF: Die Technik zur Energiewende

Schwierige Börsenzeit

Der Markt hat den Sektor der Erneuerbaren lange Zeit gehypt, nun haben es die Branchentitel an der Börse schwer. Was hat sich verändert? Zunächst bedeutet ein brummendes Geschäft noch lange nicht, dass Geld verdient wird. Die Margen von Windkraftanlagenherstellern beispielsweise sind kaum der Rede wert. Bei den Erneuerbaren handelt es sich um eine kapitalintensive Branche. In Zeiten steigender Zinsen wird das Kapital teurer.

Zudem ziehen die Rohstoffpreise derzeit an. Erschwerend wirken die Probleme in den Lieferketten. Wenig verwunderlich, kann die Branche an der Börse derzeit nicht punkten. „Die Aktien werden wegen der erwarteten Kurssteigerung oder einer tollen Zukunftsstory gekauft“, erklärt Experte Urban. „Meist legen die Kurse dann weiter zu, bis der Blick auf die Kennzahlen oder, wie eben jetzt, auf eine drohende Rezession zur Ernüchterung bei Anlegern führt“.