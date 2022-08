extraETF+

|

22. Januar 2022 Tech-ETFs: So holst du dir die digitale Zukunft ins Depot

Die Digitalisierung rast in Formel-1 Tempo in Richtung Zukunft. Künstliche Intelligenz, Cloud, Cybersecurity – in keinen anderen Branchen sind die Wachstumskurven steiler. Wie du mit Tech-ETFs an dem wichtigsten Megatrend des Jahrzehnts mitverdienst.