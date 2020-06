Fulminantes Comeback für diesen Small Caps-ETF?

Im Juni stachen Value-Small Caps erstmals seit langer Zeit vergleichbare Wachstumstitel aus. Dies könnte der Startschuss für diesen Small Caps-ETF.

Die Experten der Fondsgesellschaft NN Investment Partners (NNIP) haben bei europäischen Value-Small Caps im Juni eine Outperformance von 6,5 Prozent ausgemacht. Damit sich dieser Trend fortsetzt, müssen nach Ansicht von Maarten Geerdink, Head of European Equities, NN Investment Partners, einige Voraussetzungen erfüllt sein. „Wenn Value Growth nachhaltig übertreffen soll, muss die Wiedereröffnung der Wirtschaft weitergehen. Die Vorzeichen sind ermutigend. Ohne eine aggressiv verlaufende zweite Corona-Welle gepaart mit den Konjunkturprogrammen erwarten wir, dass diese Entwicklung weiterhin positiv verläuft“, so der Experte.