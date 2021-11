Construction-ETF: Nicht auf Sand gebaut

Ab 2022 schrittweise Erholung

Die negativen Effekte der Halbleiterkrise treffen ebenso die Hersteller von Baumaschinen. Seit Juni hat die Construction-Branche an der Börse keinen Stich gemacht, Unternehmen mit starkem Chinageschäft gaben im Kurs teils zweistellig nach. Dort die Versorgungsproblematik das eine, die schlechtere Performance der Baumaschinenhersteller dürfte auch an der Immobilienkrise im Reich der Mitte liegen, heißt es in einer aktuellen Analyse der Postbank *.

„Der dortige Immobiliensektor steht vor einer tiefgreifenden, möglicherweise mehrere Quartale andauernden, Konsolidierung“, schreiben die Analysten. „Von den anlaufenden Infrastrukturprogrammen der Industrieländer sowie der globalen wirtschaftlichen Erholung sollten ab 2022 aber auch die großen Baumaschinenhersteller in den USA und in Europa profitieren“, hofft die Postbank, die Anlegern deshalb empfiehlt, die niedrigeren Kurse in der Branche zum Einstieg zu nutzen.