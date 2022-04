Consumer Staples-ETF: Der Inflation ein Schnippchen schlagen

Stabile Nachfrage und hohe Preissetzungsmacht

Andreas Fitzner, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz, konstatiert vor diesem Hintergrund: „Aktuell befinden wir uns in einer Umbruchphase, in der geopolitisch und wirtschaftlich einiges in Bewegung ist, sowie Preise und Zinsen stark steigen“. In diesem Umfeld betrachte er Aktien für Anleger als weiterhin gute Option, allen voran „Aktien von Unternehmen, die gut gegen die steigende Inflation gerüstet sind“. Der Eyb & Wallwitz-Experte verweist in diesem Zusammenhang auf so genannte Schumpeter-Monopolisten, die sich in eine führende Marktposition gebracht haben und deshalb erfahrungsgemäß über solche schwierigen Phasen hinweg langfristig gut performen.

Ein Beispiel sei der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé. Dieser vertreibe nicht-zyklische Basiskonsumgüter. Konsumgüter und Haushaltswaren seien häufig Produkte des täglichen Bedarfs, deren Nachfrage auch bei steigenden Preisen stabil bleibe, weil Verbraucher sie benötigten und den Kauf nicht aufschieben könnten, so Fitzner. Zudem könne Nestlé Preissteigerungen recht schnell an die Verbraucher weitergeben und so den „Inflationsimpact“ abmildern.