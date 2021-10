Corona-Zwischenbilanz: Schwellenländer erholen sich schnell

Die Auswirkungen von Corona

„Die Zahl der Ansteckungen korreliert stark mit der Mobilität der Menschen. In diesem Zusammenhang hat sich die Mobilität in den Schwellenländern verbessert, während der Grad an Mobilität in den Industrieländern stagniert. Eine Umkehrung des früheren wirtschaftlichen Aufwärtstrends scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Das anfänglich schnellere Tempo der Impfungen in den Industrieländern erklärt, warum das Vertrauen der Unternehmen in diesem Bereich höher ist. Aber die Zunahme der Ansteckungen in den letzten Monaten hat ihren Tribut gefordert“, resümiert Schrüfer.

Blick nach Lateinamerika – Chile und Argentinien

Obwohl die Impfkampagne in Chile auf Hochtouren läuft und die Kupferpreise weiter gestiegen sind, könnten die politischen Unruhen zu einem gewissen Anstieg der Volatilität führen. Klaus Schrüfer sagt zum aktuellen chilenischen Finanzmarkt: „Ende des Jahres werden Wahlen stattfinden, was die Unsicherheit in der chilenischen Politik nochmals verstärkt. Daher bleiben wir gegenüber chilenischen Aktien neutral.

Auch in Argentinien wird am 14. November gewählt. „Allerdings sind die laufenden Umfragen unserer Meinung nach nicht zuverlässig. Die Prognosen fallen derzeit zu unterschiedlich aus. Die Zusammensetzung des neuen Parlaments bleibt daher für uns noch offen. Aus diesem Grund ändern wir für Argentinien unsere Einschätzung über Aktien und stellen von einem Übergewicht auf neutral um“, erklärt Schrüfer.