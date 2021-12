Corporate-ETF: Bei Anleihen können Anleger jetzt reagieren

ETF-Kauf statt „Deep Dive“

Damit würden die Renditen weiter ansteigen und Anleihen unter Druck kommen. Experten wie Stephan raten Anleihe-Investoren dazu, sich entsprechend zu positionieren. „Anleger sollten sich in diesem Umfeld auf weiter steigende Renditen einstellen und die Duration von Staatsanleihen in ihren Portfolios verkürzen“, so Stephan.

Doch der Anleihenmarkt ist komplex. Gerade bei Unternehmensanleihen müssen Investoren neben den Rahmenbedingungen am Geldmarkt auch sich verändernde Perspektiven, wie aktuell, und die Situation der jeweiligen Emittenten beurteilen. Statt vor jeder Umschichtung einen „Deep-Dive“ in den Anleihenmarkt machen zu müssen, können Investoren mit einem ETF breit gestreut investieren und so ihr Anleihen-Portfolio schnell neu ausrichten.