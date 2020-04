Cyber-Security-ETF ist möglicher Profiteur der Krise

Cyber-Sicherheit ist ein Wachstumsfeld – trotz der Krise. Unternehmen sind aktuell attraktiv bewertet. Jetzt in einen Cyber-Security-ETF investieren?

Die Coronakrise treibt die Digitalisierung voran. Millionen Menschen arbeiten im Homeoffice und auch beim Bäcker oder im Supermarkt haben sich inzwischen die kontaktlosen Zahlungen durchgesetzt. Doch der vermehrte Einsatz digitaler Lösungen birgt auch Risiken: „Die Internetkriminalität galt bereits vor der Coronakrise als eine der größten Bedrohungen für die Sicherheit weltweit. Mit der Coronakrise treten nun zusätzlich Schwachstellen in den IT- und Kommunikationssystemen auf, die vorher nicht existierten. Das wird von Kriminellen ausgenutzt. Beispielsweise kursieren Pishing-Emails, um Daten und Kennwörter von Nutzern abzugreifen. Die Firma Barracuda, die Cloud-basierte Sicherheitslösungen anbietet, hat allein im Zeitraum Februar bis März 2020 einen Anstieg von Pishing-Emails zu Covid-19 um 667 Prozent registriert“, erläutert Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale bei Legal & General Investment Management in Deutschland und Österreich.

Gibt die Krise einen Digitalisierungs-Schub?