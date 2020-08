Cybersecurity – dieser ETF läuft besser als der MSCI World

Kein anderer Bereich entwickelt sich derart dynamisch wie die Cyberkriminalität. Davon profitieren Unternehmen aus dem Sektor Cybersecurity – und auch ETF-Anleger!

Für Unternehmen sind Cyberrisiken nicht nur ein Risiko von vielen – im Gegenteil: Der Schutz vor Hackerangriffen ist eine Notwendigkeit. Denn für viele Unternehmen sind Daten ein integraler Bestandteil ihres Geschäfts. Es geht nicht nur um den Schutz der Kunden und ihrer Privatsphäre, sondern auch um den Schutz und die Steigerung des Unternehmenswertes.

„Bei der Cybersicherheit geht es nicht nur darum, Angriffe abzuwehren oder die neueste Version der Antiviren-Software zu installieren“, sagt Howie Li, Head of ETFs bei Legal & General Investment Management. „Es geht vielmehr darum, Cybersicherheit in die Geschäftsstrategie zu integrieren und so das Unternehmen widerstandsfähiger zu machen. Das bezieht die Hardware, Software, das Personalmanagement, die strategische Entscheidungsfindung, das Lieferkettenmanagement und die Unternehmenskultur ein.“

Laut Li befinden wir uns in derPhase der „Vierten Industriellen Revolution“, in der Technologie zunehmend in der Gesellschaft und sogar im menschlichen Körper zum Einsatz kommt. Deshalb müsse sich jedes Unternehmen die Frage stellen: Sind wir nicht nur für die Chancen, sondern auch für die Risiken in einer vernetzten und digitalen Welt gewappnet? Sind wir gegen Hacker gerüstet, die sensible Daten entwenden? Gegen Aktivisten, die den Geschäftsablauf stören? Gegen staatliche Cyberangriffe?

Es gibt ein breites Spektrum, wie Cyber-Angriffe den Unternehmenswert schädigen können. Das hängt von der Geschäftstätigkeit und der Größe des Unternehmens sowie der Dynamik der Branche ab.