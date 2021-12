Cybersecurity-ETF: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt

Schöne neue Arbeitswelt bietet Angriffsflächen

Die schöne neue Arbeitswahl hat dennoch ihre Tücken, denn damit ist auch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle größer geworden. Solche Hackerangriffe bedeuten für die deutsche Wirtschaft enorme wirtschaftliche Schäden – allein 220 Mrd. Euro im Jahr 2020. Laut einem Bericht von Sophos verweilen die Angreifer vor ihrer Entdeckung im Schnitt 11 Tage in einem gekaperten Netzwerk und haben damit potenziell 264 Stunden für kriminelle Aktivitäten wie Datendiebstahl oder Datenexfiltration Zeit.

Unternehmen sind daher förmlich gezwungen, den neuen Anforderungen an IT-Sicherheit gerecht werden. Laut einer Studie von Provectus Technologies und dem Marktforschungsinstitut Splendid Research setzt ein Großteil der Unternehmen aber noch immer auf ineffiziente und überholte IT-Sicherheitsvorkehrungen. Hier herrscht also großer Informations- und Nachholbedarf. Adrian Roestel, Leiter Portfoliomanagement bei Huber, Reuss & Kollegen, ist überzeugt: „Führende Anbieter in diesem Geschäftsfeld dürften vor einem wahren Boom stehen.“ Roestel zufolge lässt sich dies bereits an den Ergebnissen der entsprechenden börsennotierten Unternehmen ablesen. Diverse Firmen legten zuletzt hervorragende Quartalszahlen vor und verzeichneten eine gute Kursperformance.