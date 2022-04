Cybersecurity-ETF: Mit Sicherheit zur Renditechance

Distanzen im digitalen Raum sind kurz

Laut einer Umfrage seines Branchenverbands von 2021, also noch vor Beginn des Krieges in der Ukraine, erlitten bereits 86 Prozent aller Unternehmen in Deutschland Schäden infolge von Attacken. Dabei entstand ein Schaden von über 223 Mrd. Euro. Die Ziele der Angreifer sind dabei vielfältig: Es geht etwa um Erpressung, Krypto-Diebstahl, Identitätsdiebstahl zum Kreditkartenbetrug, Spionage, oder Desinformation zur Destabilisierung. Häufig sollen Systeme lahmgelegt werden. „Die Urheber von Cyberangriffen reichen von Einzeltätern über kriminelle Gruppen, die Angriffe als Dienstleistung anbieten, bis hin zu Gruppen, die im Auftrag von Staaten operieren und gezielt vorgehen“, erklärt Michael Waidner, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Sichere Informationstechnologie SIT und CEO in der FAZ. Die eigene IT konsequent abzusichern bleibe das wichtigste Instrument, um Cyberangriffe abzuwehren, betont Waidner.

Boomende Nachfrage nach Cybersecurity

Vor diesem Hintergrund erleben Unternehmen, die auf Cybersicherheit spezialisiert sind, derzeit eine Art Sonderkonjunktur. Anleger können an dem Trend teilhaben. Der Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (WKN: A2PX6V) bündelt 45 Unternehmen, die von der boomenden Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Internetsicherheit profitieren. Diese Titel bieten Schutz vor Cyber-Bedrohungen und widmen sich dem Kampf für eine bessere und globale Regulierung des Datenschutzes. In diesem Jahr gab der ETF im rauen Marktumfeld um knapp fünf Prozent nach. Die Kosten belaufen sich auf 0,45 Prozent pro Jahr.