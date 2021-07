Cybersecurity-ETF: Neuen Herausforderungen gerecht werden

Wir arbeiten zunehmend dezentral – das ist ein Risiko. Neue Technologie macht Firmen-Netzwerke sicherer. Ein Cybersecurity-ETF kann profitieren.

Die Welt wird immer vernetzter. Seit Ausbruch der Pandemie gehören sogar unsere Wohn- und Arbeitszimmer zur Business-Welt. Für Sicherheitslösungen ist das eine Herausforderung. Zunehmend setzen sich sogenannte Zero-Trust-Lösungen durch, die auf Cloud-Technologie basieren. „Angriffe durch Ransomware, oder auch Schadsoftware, im digitalen Raum nehmen zu – sowohl in der Schwere als auch in der Häufigkeit. Um sich zu schützen, müssen Unternehmen nun schnell auf sogenannte Zero-Trust-Lösungen umsteigen. Zero-Trust-Architekturen sind Cloud-basiert und gehen davon aus, dass sich Cyber-Angriffe von vornherein nicht vermeiden lassen und ihren Ursprung sowohl von innerhalb als auch außerhalb eines Netzwerks haben können“, so Brad Slingerlend, Mitbegründer von NZS Capital, einem strategischen Partnerunternehmen von Jupiter Asset Management.