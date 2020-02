Dank Großbritannien-ETF vom künftigen Steuerparadies profitieren?

Erste Fondsgesellschaften heben den Daumen mit Blick auf britische Aktien. Anleger können auch mittels Großbritannien-ETF investieren.

Es ist vollbracht! Großbritannien ist aus der Europäischen Union (EU) ausgetreten. Doch beendet ist das Hin und Her zwischen London und Brüssel damit noch lange nicht. Beide Volkswirtschaften sind noch immer eng miteinander verbunden. Der bisherige Austrittsplan sieht vor, dass bis Jahresende ein Handelsabkommen steht – ansonsten droht noch immer der harte Brexit. Trotz dieser bestehenden Unsicherheit sind Marktexperten für britische Aktien zuversichtlich. Der Grund liege in Nachhol-Effekten. „Zwar partizipierten britische Aktien an der breiter angelegten Neubewertung im vergangenen Jahr“, erklärt Maya Bhandari, Multi-Asset-Portfoliomanagerin bei Columbia Threadneedle. „Im Vergleich zu anderen Märkten fiel diese jedoch in Großbritannien so verhalten aus, dass der Abstand des KGV auf Basis der erwarteten Gewinne im nächsten Jahr gegenüber Europa auf fast zwei Punkte und gegenüber globalen Aktien auf dreieinhalb Punkte angewachsen ist – mehr als das Doppelte des historischen Durchschnitts und ein 15-Jahres-Hoch.“

Weniger Unsicherheit als vor zwei Monaten