Dank Momentum jetzt in einen Gold-ETF investieren?

Der Goldpreis bleibt weiterhin im Aufwärtstrend. Ein passender Gold-ETF bündelt die wichtigsten Unternehmen der Edelmetallbranche.

Gold hat viele Wochen mit der Marke von 1.800 Dollar gekämpft und letztlich gewonnen. Gerade weil das Edelmetall zuletzt eine starke Entwicklung gezeigt hat, fragen sich viele Anleger, ob der Trend anhält. „Der Edelmetallsektor befindet sich weiter in einem stabilen Aufwärtstrend und stieg im laufenden Monat über die 1.800er Marke. Silber entwickelt sich unter leichten Schwankungen seitwärts.“, sagt Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH. Im Fahrwasser der Edelmetallpreise preschten auch die Aktien von Minengesellschaften nach vorne und können 2020 bereits satte Gewinne verbuchen. Viele Minengesellschaften bieten auf den Goldpreis einen Hebel. Das liegt beispielsweise an Produktionskosten und anderen Faktoren auf Ebene der Unternehmen. Doch was eine Chance bietet, birgt auch Risiken – es gibt auch Goldunternehmen, die sich weniger gut entwickeln.