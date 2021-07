Für den deutschen Leitindex gibt es jetzt einen grünen Bruder-Index – der Dax ESG Target Net Return. Auch ETFs sind schon am Markt. Wir stellen einen vor.

Auch wenn der Dax in letzter Zeit Auf und Ab zeigte, die Perfomance im jüngst abgeschlossenen ersten Halbjahr ist beeindruckend: Das deutsche Börsenbarometer schaffte ein Plus von starken 13,5 Prozent und markierte zudem mehrere neue Allzeithochs. Auch der Blick voraus ermutigt: Im September wird der deutsche Leitindex von 30 auf 40 Werte aufgestockt, was ihm weitere Aufmerksamkeit sichern sollte. Der Dax bleibt für die Lage am deutschen Aktienmarkt die Referenz Nummer eins. Künftig können sich die Investoren aber auch an einem grünen Bruder des Leitindex orientieren.