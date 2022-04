DAX-ETF: Das Stehaufmännchen?

„Die Pandemie war der erste Schock, der unter anderem Lieferketten in bisher unbekanntem Ausmaß belastete, der Krieg in der Ukraine ist der zweite“. Deutschland als Industriestandort und Exportnation sei auf „offene Märkte angewiesen und auf eine multilaterale Weltordnung, in der sich alle an vereinbarte Regeln halten“, sagt Ahlers. „Deutschland war der Globalisierungsgewinner par excellence“. Diese Logik werde nun auf eine harte Probe gestellt.

Das Problem mit der Glaskugel

Auch Anleger profitierten von den besser laufenden Geschäften im vergangenen Jahr. Der Leitindex DAX legte 2021 um knapp 16 Prozent und damit stärker als im langfristigen Mittel zu. Solch ein hoher Zuwachs ist unter den gegebenen Umständen in diesem Jahr nicht zu erwarten. Allerdings könnten Anleger mit einem Engagement in DAX-Titel laut Marktexperten zumindest einen unterm Strich stabilen Anker installieren. Der bekannte Vermögensverwalter Jens Ehrhardt von DJE Kapital wagte im Interview mit der FAS eine Prognose, wo der deutsche Aktienindex am Jahresende stehen könnte – auch wenn er einschränkte, „keine Glaskugel“ in der Hand zu halten: „Neue kriegerische Entwicklungen außen vor gelassen, wird der DAX wieder auf 16.000 Punkte steigen.“

Ehrhardt betont, dass europäische Aktien vor Ausbruch des Ukrainekonflikts eigentlich gute Voraussetzungen hatten: „Sie waren und sind im Vergleich zu amerikanischen Aktien so günstig zu haben wie seit 30 Jahren nicht, wenn Sie entsprechende Kennziffern wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis zurate ziehen.“ Aber der Krieg habe diese guten Aussichten geschmälert. Mit dem Deka DAX UCITS ETF (WKN: ETFL01) partizipieren Anleger an der Wertentwicklung der 30 größten und liquidesten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes. Der ETF besticht mit geringen Gebühren (0,15 % p. a. ) und ist sparplanfähig. In diesem Jahr gab der ETF bisher um gut neun Prozent ab. Seit Auflage im Jahr 2008 erzielte er eine jährliche Rendite von durchschnittlich 5,7 Prozent.