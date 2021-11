DAX-ETF: Der Index für die schwierigen Fälle

Comeback oder Absturz? Corona hält die Märkte weiterhin in Atem. Ein Dax-ETF bringt alles mit, was Taktiker sich wünschen.

Was nicht steigt, wird fallen. Dieser Leitspruch hat sich an der Börse schon des Öfteren bewahrheitet. Zwar erreichte der DAX in den vergangenen Wochen immer wieder neue Rekorde, doch schien die große Dynamik auszubleiben. Vor allem Nebenwerte und Wachstumstitel machten schon früh nicht mehr bei der Rekord-Jagd mit. Dann kam Omikron und mit der neuen Virus-Variante die Angst vor Lockdowns und einer neuerlichen Vollbremsung der Wirtschaft. Vor allem in Deutschland läuft aktuell alles auf neue einschneidende Maßnahmen heraus.

Doch die Politik scheint aktuell abzuwarten, bis sich diese Gewissheit in der Bevölkerung auch herumgesprochen hat, um niemanden vor den Kopf zu stoßen – schließlich hatte man drastische Maßnahmen noch bis vor wenigen Wochen kategorisch ausgeschlossen.