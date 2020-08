Ein Dax-ETF könnte jetzt Fahrt aufnehmen

Der deutsche Leitindex ist noch immer der Liebling vieler Anleger. Jetzt könnte ein entsprechender Dax-ETF wieder Schwung bekommen.

Ein zu geringer Diversifikationsgrad, ein Home-Bias und die „falschen“ Branchen. In den vergangenen Monaten wurden viele Argumente gegen ein Investment in den deutschen Leitindex Dax laut. Doch die Anleger greifen noch immer gerne beim Dax zu – vor allem die aus Deutschland. Das könnte auch daran liegen, dass der Dax besser ist als sein Ruf. Vergleicht man den Index mit dem Dow Jones oder dem Nikkei auf Sicht von einem Jahr, so liegt der Dax vorne. Auch mit Blick auf die laufende Woche sprechen einige Argumente für das deutsche Börsenbarometer. „Fast die Hälfte der dreißig Dax-Konzerne legt diese Woche Quartalsberichte vor. Die Erwartungen sind angesichts des Rekordeinbruchs der deutschen Wirtschaft und von 46 Ad-hoc-Mitteilungen der Dax-Unternehmen im zweiten Quartal niedrig. Ich erwarte jedoch, dass die Marktreaktion weniger von den Quartalsergebnissen als von den Geschäftsausblicken der Unternehmen abhängig sein wird“, erklärt Deutsche-Bank-Chefanlagestratege Ulrich Stephan.