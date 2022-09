DAX-ETF: Stochern im Herbst-Nebel oder Chancen für Anleger?

Bei der Suche nach Treibern am deutschen Aktienmarkt müssen Investoren derzeit genauer hinschauen. Experten sehen durchaus auch Aufwärtspotenzial für den deutschen Leitindex. Ein ETF lockt mit niedrigen Gebühren.

Das einjährige Jubiläum des neuen DAX-40 fällt in schwierige Zeiten: Nicht nur die Zinspolitik der Notenbanken drückt auf die Kurse, auch die grassierende Inflation, die drohende Energiekrise und die Aussichten auf eine Rezession sorgen für Unmut am Markt. Die Anleger klammern sich an jeden Strohhalm, um in Kaufstimmung zu kommen, andererseits bringen neu aufkommende Sorgen die Kurse schnell wieder ins Taumeln. „Vor einem Jahr wurde der DAX von 30 auf 40 Unternehmen aufgestockt“, schreibt Postbank *-Anlagestratege Ulrich Stephan.

„Der erhoffte Schub für Aktien der Indexneulinge blieb jedoch bislang aus, im Gegenteil: Seit der Aufnahme haben sie im Schnitt 32 Prozent verloren und damit deutlich mehr als die „alte DAX-Riege“, dessen Performance mit durchschnittlichen minus 18 Prozent auch keinen Anleger zufriedenstellen dürfte“. Grund für die Talfahrt des DAX sei freilich nicht die Erweiterung auf 40 Titel, sondern vielmehr das veränderte Zinsumfeld, die Energiekrise sowie der globale Wirtschaftsabschwung, betont Stephan. Diese Faktoren könnten den Leitindex noch eine Weile belasten.