Der ESG-Trend ist nicht zu stoppen – dieser ETF hat Zukunft

Biden befeuert ESG-Trend

Insbesondere die Wahl von Präsidentschaftskandidat Joe Biden könnte der Branche sogar neuen Rückenwind bescheren. „Joe Biden hat klar gemacht, dass der Klimaschutz eines seiner Kernthemen ist. Wir denken, dass eine Biden-Regierung anstreben würde, den Netto-CO 2 -Ausstoß des US-Energiesektors bis 2035 auf null zu senken und bis 2050 komplette Klimaneutralität zu erreichen“, so Western Asset Management.

Um diese Ziele zu erreichen, will Biden bis zu zwei Billionen Dollar in sein Infrastrukturprogramm mit dem Titel „Clean Energy Revolution“ stecken. Zwar bleibe offen, wir Biden sein Programm nach der Wahl umsetzen kann, doch wäre im Fall seiner Wahl ein deutlicher Strategiewechsel zu vermuten: „Zu erwarten ist im Falle einer Wahl Bidens allerdings, dass sich die USA wieder zu den Klimazielen von Paris bekennen und manche Dekrete Donald Trumps in diesem Zusammenhang rückgängig gemacht werden“, sagen die Experten weiter.

ESG-ETF zu günstigen Konditionen

Um mit ESG-Ansatz in den US-Aktienmarkt zu investieren, können sich Anleger den UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (WKN: A1JA1S) näher ansehen. Der ETF bündelt 144 Titel und schüttet Erträge aus. 2020 legte der ETF 9,6 Prozent zu. Mit dabei sind Titel wie NVIDIA, Microsoft, Procter & Gamble, Tesla oder auch Home Depot. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,22 Prozent.