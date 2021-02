In London waren es nur 8,6 Mrd. Euro. Vor allem Technologieunternehmen zieht es verstärkt an die Amsterdam-Börsen Euronext, CBOE oder Turquoise. Mit Prosus, Adyen und Just Eat Takeaway hat Amsterdam nun drei der größten europäischen Digital-Unternehmen, im niederländischen Leitindex AEX sind Großbanken (ABN Amro) und erfolgreiche Halbleiterwerte (ASML) versammelt.

Einen besonderen Aufmerksamkeits-Schub erlebt derzeit die niederländische Börse, ansonsten international wenig beachtet. Das liegt am Brexit. Der Börsenplatz Amsterdam hat in diesem Jahr London als Europas größten Handelsplatz für Aktien abgelöst, weil zahlreiche Investoren nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU den Handel ausgelagert haben. In Amsterdam stieg das Volumen im Januar von zuvor 2,6 auf 9,2 Mrd. Euro täglich.

Firmen siedeln über

Die Niederlande locken wegen des Brexits zudem immer mehr Unternehmen aus Großbritannien an. Eine Rekordzahl von 550 Firmen befinde sich derzeit in Gesprächen mit der Agentur für Auslandsinvestitionen über eine Verlagerung oder Expansion in die Niederlande, wie die Foreign Investment Agency mitteilte. Trotz Corona-Krise seien im vergangenen Jahr 78 „Brexit“-Unternehmen in die Niederlande gezogen, genauso viele wie 2019. Die Neuankömmlinge wollen in den ersten drei Jahren insgesamt 6000 Arbeitsplätze schaffen und 544 Millionen Euro investieren. Die Niederlande sind ein absoluter Brexit-Gewinner.

Besonders Amsterdam weckt das Interesse von der Insel. Dort haben sich vor allem Unternehmen aus den Bereichen Handel und Finanzen, Medizin und Landwirtschaft sowie Logistik und Vertrieb angesiedelt. Sie wollen damit sicherstellen, nach dem EU-Austritt Großbritanniens weiterhin ungehinderten Zugang zum Binnenmarkt der Europäischen Union zu haben.

Chancen auf dem niederländischen Aktienmarkt

Anleger, die sich für den niederländischen Aktienmarkt interessieren, können dies aktuell noch nicht so leicht umsetzen. Der iShares AEX UCITS ETF (ISIN IE00B0M62Y33) bietet zwar Zugang zu den 25 größten und meistgehandelten niederländischen Aktien, doch leider ist dieser ETF nicht handelbar in Deutschland und daher auch nicht in der Datenbank von extraETF hinterlegt.

Als Alternative zu einem Niederlande-ETF müssen Anleger also einen Umweg in Kauf nehmen, zumindest wenn man nicht in niederländische Einzeltitel investieren möchte. In dem Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (WKN: A0RGCL) sind niederländische Titel mit knapp 17 Prozent gewichtet. Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco ETFs liegt bei schmalen 0,05 Prozent. Im laufenden Jahr hat der Fonds bereits 5,4 Prozent an Wert gewonnen.