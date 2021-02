Der Sektor für medizinisches Cannabis blüht – dieser ETF profitiert!

Bewegung bei den großen Cannabis-Unternehmen

Jazz Pharmaceuticals ist ein in Irland ansässiges Pharmaunternehmen, GW Pharmaceuticals ein Cannabisunternehmen mit Sitz in Cambridge – die Branche beschränkt sich also keineswegs nur auf Nordamerika. Das Interessante an dieser Übernahme ist, dass die Führungskräfte von Jazz Pharmaceuticals ihr neues Subunternehmen während des jüngsten Investoren-Webcasts von GW Pharmaceuticals als wertsteigernd für ihr neurowissenschaftliches Geschäft und ihre Produktpipeline beschrieben haben. Jazz Pharmaceuticals ist führend bei der Herstellung von Medikamenten gegen Schlafstörungen.