Der Ukraine-Konflikt ist für westliche Unternehmen das größte je dagewesene Cyber-Risiko.

Steigendes Cyber-Risiko

„Die Sicherheitsteams von Unternehmen verzeichnen bereits eine Zunahme von Cyber-Überwachungsmaßnahmen und sowohl die US-Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit als auch die Europäische Zentralbank haben kürzlich vor neuen Angriffspunkten gewarnt“, so Bhushan.

In diesem Kontext werden sich möglicherweise viele Beobachter an den Cyberangriff von 2018 erinnern, der das Stromnetz in der Ukraine lahmlegte. Es sei daher sehr gut möglich, dass Russlands staatliche Cyberangriffstruppe ein erneutes Mal eine Anschlagswelle die ukrainische und westliche Energie-, Finanz- und Kommunikationsinfrastruktur loslässt.

Tipp: Hier zeigen wir dir weitere spannende Themen-ETFs.

Inzwischen hat auch die Europäische Union ihr Cyber Rapid Response Team aktiviert. Das Team besteht aus zehn nationalen Cybersicherheitsbeauftragten aus sechs europäischen Ländern – Kroatien, Estland, Litauen, den Niederlanden, Polen und Rumänien – die bereit sind, Ländern, die von Cyberangriffen betroffen sind, Hilfe zu leisten. Cybersecurity-Aktien könnten zu den Gewinnern gehören, wenn Russland auf die westlichen Sanktionen mit Cyberangriffen reagiert. Nachfolgend zeigen wir dir einen ETF, der auf Cyber-Sicherheit setzt.