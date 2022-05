Der Ukraine-Krieg lässt Wasserstoff-ETFs in den Fokus rücken

Der Ukraine-Konflikt und das Streben nach Nachhaltigkeit sind zwei wesentliche Treiber, warum ein Wasserstoff-ETF attraktiv erscheint.

Gerd Junker, Geschäftsführer der Grünes Geld GmbH und Fonds-Advisor, sieht hier eine deutlich positive Entwicklung, nachdem diese Aktien zuvor noch erhebliche Kursrückgänge erlitten hatten. „Der Einmarsch Russlands in sein Nachbarland hat die Preise für Erdgas, das auf dem Weg zur vollständigen Dekarbonisierung der Wirtschaft in verschiedenen Ländern eigentlich als Brückentechnologie vorgesehen war, sprunghaft ansteigen lassen. Gleichzeitig hat der grausame Krieg die gefährliche Abhängigkeit Europas und insbesondere Deutschlands von günstigen fossilen Brennstoffen aus Russland deutlich gemacht“, so Junker.