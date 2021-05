Der US Wide Moat ETF von Vaneck ist jetzt 500 Millionen US-Dollar schwer

Der VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF erreicht die Marke von 500 Millionen US-Dollar. Die bisherige Performance ist beachtlich.

Der VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (WKN: A12CCN) des Asset Managers VanEck hat die Marke von 500 Millionen US-Dollar Assets under Management übersprungen. „Auf der Suche nach den besten Investments stellen sich viele Anleger die Frage, welche Aktiengesellschaften dauerhafte Wettbewerbsvorteile haben. Wer langfristig denkt, will stets die Unternehmen finden, die sich auch künftig gegen die Konkurrenz durchsetzen können. Manche haben leicht ausgeprägte Wettbewerbsvorteile, andere Gesellschaften einen ganz deutlichen Vorsprung“, erklärt Martijn Rozemuller, Europa-Leiter von Vaneck.