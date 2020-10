Es geht aufwärts in Japan. Das Land exportiert immer mehr und auch die Digitalisierung nimmt Fahrt auf. Dieser ETF profitiert davon besonders.

Japan ist ein interessanter Markt für Anleger. Die Unternehmen sind weltweit etabliert, das Land ist fortschrittlich und zudem gut investierbar. Zuletzt stiegen auch noch die Exporte. Obwohl schon während der vergangenen Monate der Trend deutlich nach oben zeigte, legten die Ausfuhren im September gegenüber August noch einmal um 4,5 Prozent zu. „Besonders beeindruckend ist die Wachstumsdynamik der Ausfuhren nach China und in die USA. Diese liegen inzwischen 14 Prozent beziehungsweise 0,7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Während sich in China zuletzt vor allem japanische Mikrochips sehr gut verkauften, stoßen in den USA in erster Linie japanische Autos auf eine stark wachsende Nachfrage“, analysiert Deutsche-Bank-Chefstratege Ulrich Stephan.