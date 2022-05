Die Menschen sind wieder in Reiselust – ein Tourismus-ETF kann profitieren

Das Land verzeichnet laut Daten der Weltbank jedes Jahr etwa viermal so viel Touristen wie die Zahl seiner einheimischen Bevölkerung. Dies unterstreicht die Bedeutung der Reisebranche für seine Wirtschaft. Die Emirate (VAE) sind aber nicht nur ein Touristenziel. Dubai etwa ist auch ein zunehmend wichtiges globales Geschäftszentrum. Nach dem Vorbild von Hongkong und Singapur hat sich Dubai als Geschäftszentrum für die gesamte Region positioniert. Angesichts der Entwicklung der Frontier Markets ist Dubai auch in der Lage, von einem viel breiteren Wachstum aus Ostafrika, dem gesamten Nahen Osten und entlang der alten Seidenstraße zu profitieren.

Die Covid-Pandemie hatte enorme Auswirkungen auf den Reise- und Tourismussektor. Insbesondere die Frontier Markets waren davon betroffen. Es ist damit zu rechnen, dass die strukturellen Wachstumseigenschaften des Sektors jetzt, wo die Grenzen wieder geöffnet und Beschränkungen gelockert werden, wieder zum Tragen kommen. Kurz gesagt: Der Gegenwind von 2020/21 verwandelt sich in Rückenwind für 2022 und darüber hinaus. Der Einfluss der Reisebranche auf die Volkswirtschaften ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Der Tourismus in Ländern wie China und Brasilien ist gering im Vergleich zu vielen kleineren Schwellenländern und Ländern der Frontier Markets.

Der Immobilienmarkt der VAE hat nach Jahren der Stagnation begonnen, sich zu erholen, was sich in dem jüngsten deutlichen Anstieg der Immobilien-Verkäufe widerspiegelt. EMAAR Properties, der führende Immobilienentwickler in Dubai und ein wichtiger Bestandteil im Portfolio, meldete für das Jahr 2021 seine bisher höchsten Verkaufszahlen. Das Unternehmen wird mit weniger als dem 9-fachen des Gewinns bewertet, verfügt über ein ausgezeichnetes Gewinnwachstumspotenzial und bietet trotz einer sich beschleunigenden Kurserholung noch viel Potenzial in Richtung der Höchststände von 2014/15.

Langfristiges Wachstum erwartet

Die Rückkehr des Tourismus ist jedoch nicht nur eine Erholungsstory. Über die anfängliche, zyklische Erholung des Reiseverkehrs hinaus erwarten wir eine Fortsetzung des langfristigen Wachstums. Frontier Markets scheinen dabei besonders gut positioniert zu sein, um vom zunehmenden Wohlstand der Schwellenländer zu profitieren. Bereits vor der Pandemie verzeichneten wir ein beträchtliches Wachstum des Tourismus aus China und auch in Indien zeichnete sich ein solcher Zuwachs ab. Die Nähe und Attraktivität von Nachbarländern wie Vietnam, den Philippinen und Thailand haben sie zu beliebten Reisezielen für die aufstrebende Mittelschicht Asiens gemacht.

Über den Autor: James Johnstone

James Johnstone, Co-Head im Emerging and Frontier Markets Team von Redwheel

