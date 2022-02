Die EU schafft Voraussetzung zum Ausbau der Blockchain-Technologie.

Wichtige Meilensteine zum Blockchain-Ausbau

Die aktuell wichtigsten Erkenntnisse von Morgane Delledonne in Europa sind:

Die Technologie entwickelt sich weiter und schafft unzählige Geschäftsanwendungen in allen Sektoren

Der Markt in Europa wächst, aber es zeigen sich regionale und sektorale Lücken

Umfangreiche private und öffentliche Investitionen in Verbindung mit einer unterstützenden Regulierung fördern die Einführung von Blockchain in Europa

„Die Blockchain-Technologie liefert Unternehmen, Investoren und politischen Entscheidungsträgern wichtige Informationen, um nachhaltige Investitionen und die im europäischen Green Deal beschriebenen Maßnahmen zu steuern.

Tipp: Hier zeigen wir dir weitere spannende Themen-ETFs.

Staatliche Unterstützung, in Verbindung mit privaten Investitionen, treiben unserer Ansicht nach die rasche Einführung der Technologie in Europa im nächsten Jahrzehnt voran. Sie ebnen den Weg für Start-ups, die die Technologie aufbauen, Distributed-Ledged-Technologien erweitern und die Aufmerksamkeit auf dieses disruptive Thema lenken“, erläutert Delledone.

Dieser ETF könnte profitieren

Ein entsprechender Themen-ETF ermöglicht den breiten Einstieg in die neue Technologie. Anleger setzen so auf 25 Unternehmen. Die zehn größten Positionen des Global X Blockchain UCITS ETF (WKN: A3E40R) machen fast drei Viertel aus. Die USA sind mit Abstand am stärksten darin vertreten. Mit großem Abstand folgen Kanada, China und Deutschland. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,50 Prozent, was für einen derart spezialisierten Themen-ETF durchaus üblich ist. Der ETF ist jedoch noch relativ jung und somit noch eher klein.