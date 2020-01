Die Ruhe vor dem Sturm mit diesem Dax-ETF

Der Dax tut sich mit seinem Allzeithoch schwer. Vor rund zwei Jahren notierte das Börsenbarometer bereits bei knapp 13.600 Punkten. Bislang scheiterte der Angriff auf diese Bestmarke. Dennoch sieht es für Aktien gut aus. Die Experten der Privatbank Donner & Reuschel verweisen darauf, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) zwar seine weltweite Wachstumserwartung von 3,4 auf 3,3 Prozent gesenkt habe, bleiben aber dennoch zuversichtlich. „An den internationalen Aktienmärkten dürften die Kurse somit vorerst weiter sukzessive steigen, allein schon weil neue Höchstkurse – in den USA schon lange und beim Dax möglicherweise in wenigen Tagen – oftmals neue Käufe nach sich ziehen“, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner & Reuschel.

Zwar schwächelt der Aktienmarkt aktuell etwas, doch kann dies für Investoren auch eine Chance sein. Statt in einer Phase überbordender Euphorie in den Dax einzusteigen, eröffnet die aktuelle „Ruhe vor dem Sturm“ die Chance auf ein Investment in mehreren Tranchen. Im Ergebnis entsteht für Anleger so ein Mischkurs, der Timing-Risiken reduziert. Für neue Höchstkurse im Dax spricht beispielsweise, dass wichtige Indizes in den USA und auch der MDax bereits auf neue Höchststände geklettert sind.

Dieser Dax-ETF gilt als Preisbrecher

Anleger, die in den Dax investieren möchten, können mittels ETFs noch einfacher in kleinen Tranchen investieren. Im Gegensatz zu manchen aktiv verwalteten Fonds mit Schwerpunkt Deutschland, fallen keine Ausgabeaufschläge an. Ein beliebtes Produkt auf den deutschen Leitindex ist der ComStage Dax® UCITS ETF (WKN: ETF001). Der ETF gilt mit einer Gesamtkostenquote von 0,08 Prozent als Preisbrecher. Der ETF bildet den Dax nahezu eins zu eins ab und erzielte 2020 bereits eine Rendite von 2,47 Prozent.