Diese Branche sollten Sie für den zweiten Corona-Crash auf dem Zettel haben

Babyboomer pushen die Branche

Die Experten der Fondsgesellschaft GAM Investments haben zudem einige gute Argumente für Aktien aus dem Luxussegment identifiziert. „In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist es der Luxusbranche gelungen, sich selbst und ihre Bedeutung für jüngere Konsumenten weltweit neu zu definieren. Dabei war sie so erfolgreich, dass man sich den typischen Luxuskonsumenten mittlerweile überwiegend als Vertreter der jüngeren Generation vorstellt“, schreibt Swetha Ramachandran, Investment Managerin für Luxusaktien bei GAM. Die Expertin verweist zudem darauf, dass die Millennials weltweit die größte Bevölkerungsgruppe darstellen.

Doch auch bei Babyboomern, also den Menschen zwischen 55 und 74 Jahren, stellt die Expertin ein verändertes Konsumverhalten fest, das Luxustiteln zu Gute kommt. „Anders als erwartet, würden diese Menschen verstärkt online einkaufen. Die größere Bereitschaft der Babyboomer-Generation, online einzukaufen, könnte vor allem in den USA und in China einen neuen Wachstumsschub im Onlinehandel mit Luxusgütern bewirken, da sich die Kunden beim Kauf teurer Artikel im Internet zunehmend sicher fühlen. Besonders ältere US-Konsumenten tragen erheblich zum Umsatz mit teuren Luxusprodukten bei. Diageo, der größte Spirituosenhersteller der Welt, schätzt, dass Konsumenten in der Altersgruppe ab fünfzig Jahren mehr für Spirituosen ausgeben als jede andere demografische Gruppierung“, erklärt Ramachandran.