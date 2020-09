Diese speziellen US-Aktien sind aktuell besonders attraktiv

In den USA geht es wieder bergauf. Das zeigen Daten vom Arbeitsmarkt. Von dem Aufschwung der Binnenwirtschaft profitiert eine Gruppe von US-Aktien ganz besonders.

Angesichts der Coronapandemie und der damit verbundenen Umwälzungen haben einige Journalisten bereits Abgesänge auf das „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ angestimmt. Doch die Realität zeigt: Die USA sind robuster als gedacht. Insbesondere der Arbeitsmarkt hält sich stabil.

Michael J. Bazdarich, Produktspezialist von Western Asset Management, bewertet die aktuellen Zahlen aus den USA positiver als andere Experten. „Dass manche Kommentatoren dem Markt unterstellen, Schwung zu verlieren, ist unangebracht“, findet Bazdarich. „Die Wirtschaft konnte unmöglich die herausragenden Zahlen von acht Millionen neu geschaffenen Stellen in der Zeit zwischen Mai und Juni erneut erreichen“, so Bazdarich. Auch würden einige Branchen noch immer so stark unter der Pandemie leiden, dass dies den Gesamtmarkt hemmen würde.