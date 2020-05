Dieser Brasilien-ETF eignet sich für Hartgesottene

„Dies ruft Schnäppchenjäger auf den Plan, die darauf hoffen, dass der brasilianische Aktienmarkt durch die Erholung der chinesischen Rohstoffnachfrage eine Belebung erfahren könnte. Nachdem die chinesischen Eisenerzimporte im März im Vorjahresvergleich noch um 7,9 Prozent gesunken waren, konnten sie im April zehn Prozent zulegen. Ein positives Signal für Brasilien: Eisenerz macht neun Prozent der Exporte aus; Unternehmen aus dem Bereich der Grundstoffe stehen für 16 Prozent des Aktienmarktes“, schreibt Stephan und zeichnet ein positives Bild für brasilianische Aktien im Falle einer Erholung an den Rohstoffmärkten.

Potenzial mit Brasilien-ETF nutzen

Zwar ist Brasilien noch immer in einer schwierigen Situation, doch könnten sich zumindest mittelfristig Chancen ergeben. Wer die Selektion aussichtsreicher Aktien scheut, kann mit dem Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF (WKN: DBX1MR) auf die 55 wichtigsten Unternehmen des Landes setzen. Der Index fügt sich nahtlos in ein Anlageuniversum aus MSCI-Indizes ein und ist ebenso wie diese thesaurierend. 2020 steht bislang ein Verlust von satten 51 Prozent zu Buche. Anleger, die noch einen Markt suchen, der am Boden ist, finden diesen in Brasilien. Neben Finanzen (30,4%) sind Grundstoffe (16,4%) und Energie (12,8%) die wichtigsten Branchen im Index. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,65 Prozent.