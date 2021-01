Dieser China-ETF kostet jetzt nur noch die Hälfte und bietet Potenzial

Chinas Wirtschaft als Krisen-Profiteur

Wenn es allerdings um Investments geht, fällt es leicht, sich auf China zu fokussieren: Bereits mit wenigen Klicks können Anleger ihrem Portfolio eine gehörige Portion China-Exposure hinzufügen. Es scheint aktuell, als würde China vom Lockdown in westlichen Industriestaaten sogar profitieren: Die Frachtschiffe sind voll, Unterhaltungselektronik und alles andere, was in Zeiten der Krise Spaß und Ablenkung bietet, ist gefragt wie nie. Im Windschatten Chinas entwickeln sich auch viele andere Volkswirtschaften Asiens gut.

Die Experten von Goldman Sachs Asset Management (GSAM) betonen zudem, dass chinesische Aktien in internationalen Indizes noch immer unterrepräsentiert seien. Aktuell stellt China 17 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und schickt sich an, die USA als weltweit führende Wirtschaftsmacht zu überholen.

Dennoch sind chinesische Aktien im MSCI ACWI lediglich zu rund vier Prozent repräsentiert. Auf Sicht von mehreren Jahren besteht in diesem Bereich Aufholpotenzial, sodass China-Aktien deutlich an Schwung gewinnen können. Ein entsprechender China-ETF könnte in der Depotbeimischung also sehr spannend sein.

Tipp: Hier erfahren Sie alles zum Investieren in China.

China-ETF mit gutem Start ins junge Jahr

Um auf chinesische Aktien zu setzen, können sich Anleger den HSBC MSCI China UCITS ETF (WKN: A1JHYT) einmal genauer ansehen. Der ETF bündelt 715 Positionen und bietet so einen marktbreiten Zugang zu Chinas Aktienlandschaft.

Der China-ETF kostet seit kurzem nur noch 0,3 Prozent jährlich. Zuvor waren es 0,6 Prozent, eine Reduktion also um 50 Prozent. Nach einem Kursgewinn von 15,2 Prozent im Coronajahr 2020 startete der ETF gut ins laufende Jahr und legte eine Rendite von mehr als 3 Prozent aufs Parkett.