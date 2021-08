Dieser Ernährungs-ETF möchte die Welt nachhaltig und fair versorgen

Ein Ansatz ist der weltweite Fleischkonsum, der weiter stark zunimmt. Doch die Produktion von Fleisch steht im Verruf – so ist das Methan von Kühen als Treibhausgas etwa 25-mal wirksamer als Kohlendioxid. Urwälder werden geschlagen, um Weideflächen zu erzeugen, außerdem ist der Wasserbedarf für die Fleischproduktion enorm hoch. Ein Angebot macht der Fleischersatzproduzent Beyond Meat (WKN: A2N7XQ ), der eine Alternative aus Pflanzenproteinen entwickelt hat.

Der Ernährungs-ETF

Diese Entwicklungen zeigen, in der Branche ist viel Bewegung und möglicherweise auch eine Spur Hype. Doch Anleger können mit einer diversifizierten Vorgehensweise an dem Trend teilhaben und zugleich ihr Risiko spreizen. So hat sich auch ein ETF-Anbieter dem Thema der ‚Ernährung der Zukunft‘ angenommen. Der Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF (WKN: A2P876) investiert in innovative Firmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Lebensmittelproduktion tätig sind. Ziel dieser Unternehmen ist es, ein nachhaltiges, sicheres sowie faires globales Lebensmittelsystem aufzubauen.

Hierzu zählen Unternehmen aus der Agrarwissenschaft, Landwirtschaft und dem Wassermanagement, die das Ziel verfolgen, mehr Lebensmittel mit weniger Ressourcen und geringerer Umweltbelastung zu produzieren. Die Aktien von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) sind derzeit die fünftgrößte Position im ETF. Der Fonds legte in diesem Jahr um 16 Prozent zu. Die Gesamtkostenquote beläuft sich auf 0,45 Prozent. Der Ernährungs-ETF ist bei insgesamt 5 Online Broker(n) sparplanfähig. Bei 2 Anbieter(n) davon ist der ETF aktuell kostenfrei im Sparplan erhältlich.