Diversifiziertes Portfolio: Ist noch alles Gold, was glänzt?

Gold als Anlageprodukt hat seinen Besitzern zuletzt nicht so rechte Freude bereitet. Doch Fachleute springen für das Edelmetall in die Bresche. Gold bleibe ein sinnvoller Baustein für jedes diversifizierte Portfolio. Ein ETC bietet sich an.

Keine leichte Zeiten für Finanzmarktteilnehmer. Auch die Goldinvestoren haben derzeit wenig zu lachen. Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis um mehr als 8 Prozent gefallen. Gegenwind erhält das Edelmetall aus Sicht von den Zinsanhebungen der internationalen Notenbanken, allen voran der Federal Reserve in Washington. Dadurch sinkt die Attraktivität der Goldanlage.

„Der Anstieg der Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen auf ein 15-Jahres-Hoch hält den Goldpreis ebenso im Zaum wie die Tatsache, dass die Realzinsen im Zehn-Jahres-Bereich in den USA mit rund 1,2 Prozent nun so deutlich positiv sind wie lange nicht mehr“, schrieb jüngst Deutsche Bank-Experte Ulrich Stephan in einem Kommentar. Infolgedessen sei auch der US-Dollar deutlich angestiegen, was Gold außerhalb der USA verteuere. Die schwächere Nachfrage macht sich im Preis bemerkbar: Gold hat jüngst ein Zweijahrestief bei 1.630 Dollar je Feinunze markiert, und es könnte noch ein Stück weiter bergab gehen.