Dividend Aristocrats-ETF: Die Formel zum Erfolg?

Die hohe Inflation stellt Anleger vor große Herausforderungen. Wie aber darauf reagieren und sein Depot entsprechend anpassen? Ludwig Palm, Fondsmanager bei Flossbach von Storch rät in der derzeitigen Lage dazu, sich Dividendenaktien näher anzuschauen. Denn Dividenden seien derzeit die einzige Möglichkeit, bei liquiden Anlageklassen noch auskömmliche, laufende Erträge zu erzielen, erklärte er in einem Interview. „Es spricht viel dafür, dass die Inflation in den nächsten Jahren deutlich höher sein wird, als in der letzten Dekade“, so der Vermögensfachmann.

Dividend Aristocrats-ETF bietet Chancen

Als vielversprechend sieht Palm vor allem die sog. Dividend Aristocrats also Titel von Unternehmen, die ihre Ausschüttungen über 25 Jahre oder länger stetig erhöht haben. Diese Papiere könnten langfristig bessere Chancen bieten als Aktien von Firmen, die besonders hohe Dividenden ausschütten. Der Grund: Bei den Aristokraten seien die Dividendensicherheit und das Steigerungspotenzial in der Regel höher. Und ganz wichtig: Nur profitabel wachsende Gesellschaften könnten schließlich eine nachhaltige und über die Zeit steigende Ausschüttung zahlen, so Palm.

Anleger können mit dem SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (WKN: A1JKS0) eine solche Dividendenstrategie nachbilden. Der Dividend Aristocrats-ETF enthält 115 Unternehmen des S&P Composite 1500 Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Ausschüttungen und den letzten 20 aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind. Der ETF, der 0,35 Prozent an Gebühren im Jahr kostet, erwirtschaftete auf lange Sicht prozentual zweistellige Erträge. In diesem so turbulenten Jahr gab der Indexfonds bisher um gut 5 Prozent nach.