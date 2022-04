Dividenden-ETF: Nach Flaute herrscht zu Ostern Freude

Nach zwei mauen Dividendenjahren sind die deutschen Unternehmen mit ihren Gewinnausschüttungen auf Rekordkurs. Anleger mit einem Fokus auf Einnahmen aus Dividenden könnten mit einem ETF profitieren.

Die Aktienmärkte erleben ein ungemütliches Jahr. Zunächst gab es den Inflationsschock, der zu einer Kehrtwende in der Geldpolitik führte. Mit dem Krieg in der Ukraine trat der geopolitische Schock hinzu. Die Zeiten für die Anleger sind rauer geworden, jede neue Position oder Aufstockung einer laufenden will also gut überlegt sein. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein näherer Blick auf Dividendentitel. Denn im Vorjahresvergleich könnten die Ausschüttungen der Unternehmen massiv steigen, was Anlegern neben einer günstigen Kursentwicklung auch einen warmen Geldregen bescheren dürfte.

Laut einer Studie dürften die börsennotierten Firmen in Deutschland (Prime Standard, General Standard & Freiverkehr) in der laufenden Saison eine Rekordsumme an Dividenden an ihre Aktionäre vornehmen. Die Gewinnausschüttungen für 2021 summieren sich auf 70 Mrd. Euro und damit knapp 50 Prozent mehr als im Corona-Krisenjahr 2020, zeigen Berechnungen der Aktionärsvereinigung DSW und des isf Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule. Auch der bisherige Rekord aus 2019 von 57,1 Mrd. Euro werde somit deutlich übertroffen.