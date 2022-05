Dividenden-ETF: Sich ein Stück vom Dividenden-Kuchen abschneiden

Ausschüttungen machen einen großen Teil der langfristigen Rendite aus. In der derzeitigen volatilen Marktphase kann ein vorsichtiger Einstieg in Dividenden-Aktien das Mittel der Wahl sein.

Nach der Corona-Pandemie kommt die Energiekrise. Die Inflation explodiert und die Notenbanken müssen einschreiten. Die Konjunktur ist im Stresstest, ebenso wohl so manches Depot. Die Gemengelage führt an den Finanzmärkten zu Turbulenzen mit teils heftigen Kurseinbrüchen. Wie sollen sich Anleger auf diese unruhige Zeit einstellen? Eine Möglichkeit könnten Dividendenaktien sein. Hier kann ein vorsichtiges Engagement gelingen, weil die Ausschüttungen einen großen Teil der langfristigen Rendite ausmachen.

Analysten der DZ Bank erwarten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 etwa 57 Mrd. Euro an Dividendenzahlungen der 100 größten deutschen Unternehmen. Solch eine Ausschüttungshöhe würde einen neuen Rekordwert bedeuten. „Nachdem die Auswirkungen des Coronavirus die Vorjahre belastet und zu einem deutlichen Einbruch geführt hatten, stiegen die Ausschüttungen zuletzt wieder kräftig an“, so die Experten. Ein sattes Plus zum Vorjahr 2020 von 30 Prozent stünde hier zu Buche.