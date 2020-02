Durch Momentum-ETF vom Aufwärtstrend profitieren

Faktor-Investing hat sich bewährt. Für Titel in einem Momentum-ETF sieht der Markt laut Experten wieder besser aus.

Wenn es um Rendite am Aktienmarkt geht, scheiden sich die Geister: Manche Investoren bevorzugen Value-Titel, andere setzen eher auf Trendwerte. Doch erfolgreiches Investieren muss keine Glaubensfrage sein. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Rendite am Aktienmarkt auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, die je nach Marktlage unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Einer dieser Faktoren ist das Momentum. Dabei geht es um Aktien, die aktuell gut laufen und in einem Aufwärtstrend sind. Die Theorie besagt, dass hier die Wahrscheinlichkeit für eine Trendfortsetzung und damit weitere Rendite hoch ist. Zwar kann eine solche Ausrichtung gerade während volatiler Marktphasen das Risiko von Fehlsignalen bergen, doch erscheint dieser Anlagestil aktuell wieder aussichtsreicher.

Momentum steht für Aktien mit Schwung