E-Commerce-ETF: Das Wachstum hält an

E-Commerce ist das neue ‚Normal‘

Längst hat sich der Kauf per Knopfdruck durchgesetzt. E-Commerce ist das neue ‚Normal‘. Inzwischen wird im Einzelhandel hierzulande jeder siebte Euro über das Internet ausgegeben, im Nicht-Lebensmittelbereich sogar jeder fünfte Euro, so der vbeh. Nach Einschätzung des Verbandes ist der digitale Kauf auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen: Immerhin waren Käufer 50 plus im vergangenen Jahr für mindestens die Hälfte aller Käufe im Internet verantwortlich.

Ein weiteres Signal dafür, dass sich der Online-Handel in der Gesellschaft etabliert hat, ist zudem die Zufriedenheit der Kunden. Den Anteil der Onlinekunden, die mit ihren Einkäufen „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ waren, liegt laut bevh bei über 95 Prozent. Noch nie sei in Deutschland so viel online eingekauft worden bei einer gleichzeitig so hohen Zufriedenheitsquote.