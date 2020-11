Warum der Megatrend E-Commerce einfach nicht zu stoppen ist

Wir alle bestellen oft und gerne Produkte im Netz. Seit der Pandemie hat E-Commerce noch einmal einen Schub bekommen. Wie ETF-Anleger investieren können.

Was wir alle beim Blick auf die morgendlichen Straßen in jeder deutschen Stadt sehen, bestätigt eine Untersuchung nun auch für Großbritannien: Die Menschen kaufen immer mehr online. „Der Anteil des Onlinehandels am gesamten Umsatz im Nicht-Lebensmittelgeschäft liegt inzwischen schon bei 42,3 Prozent, nach 31,7 Prozent vor Jahresfrist.

Für den klassischen Nicht-Lebensmitteleinzelhandel wird die Luft zunehmend dünner und Umsatz- oder Gewinnwachstum scheinen nur noch in Ausnahmefällen generierbar“, kommentiert Deutsche-Bank-Chefstratege Ulrich Stephan mit Blick auf einen Bericht des British Retail Konsortiums.