E-Mobilität: Tesla eilt voraus, zieht dieser E-Mobility-ETF jetzt nach?

Tesla-Konkurrenten mit großen Chancen

Mit Blick auf die Zukunft des Marktes geht Wolf auch weiter davon aus, dass es mehrere Konkurrenten auf Augenhöhe geben wird: „Es gibt eine Handvoll führender Unternehmen auf dem Markt für EV-Batterien. Deshalb wird es unserer Einschätzung nach nicht zu einem Alles-oder-nichts-Szenario im Wettbewerb kommen. Die Entwicklung und Produktion von EV-Batterien erfordert den Einsatz von viel Kapital, was den Eintritt von neuen Marktteilnehmer einschränkt und gleichzeitig mehrere große, gut kapitalisierte Unternehmen begünstigt, die in diesem Segment konkurrieren. Auch hier sehen wir also nicht einen Gewinner, sondern mehrere große Akteure mit hohen Wachstumschancen„, erklärt der BNY-Deutschland-Chef.

E-Mobility-ETF holt auf

Anleger, die auf Elektromobilität setzen möchten, sind also besser bedient, wenn sie auf gleich mehrere Unternehmen der Branche bauen. Das geht unter anderem mit einem spezialisierten Fonds von BNY Mellon. Alternativ können Anleger auch mit einem ETF von dem Boom, den Tesla ins Rollen gebracht hat, profitieren. Der iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (WKN: A2N9FP) zum Beispiel bündelt hundert Unternehmen der Branche. Mit dabei sind Tesla, Nvidia, Hyundai oder KIA. Im laufenden Jahr büßte der ETF zwar 6,2 Prozent an Wert ein, legte zuletzt aber wieder deutlich zu. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,40 Prozent.