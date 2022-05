E-Mobility-ETF: Mit Veränderungen gehen Anlagemöglichkeiten einher

Autobranche an einem Wendepunkt angelangt

Ein prominentes Beispiel sei der Automobilsektor, insbesondere mit Blick auf Elektrofahrzeuge, so Stelle weiter. „Mit Unterstützung der Politik verkaufen die Automobilhersteller Elektrofahrzeuge in großer Zahl. Es ist nicht übertrieben, zu sagen, dass sich die Branche an einem Wendepunkt befindet, der möglicherweise so einschneidend ist wie der Wechsel vom Pferd zum Verbrennungsmotor vor mehr als 100 Jahren.“

Die nächste Generation von Elektroautos der großen Autohersteller, die zwischen 2024 und 2025 auf den Markt kommen soll, werde ein besseres Design und eine größere Reichweite haben als die heutigen. Sie werden dann noch wettbewerbsfähiger sein. Im Zuge der Entwicklung neuer Produkte stellen die Autobauer auch ihre Produktionsprozesse um und gestalten sie nachhaltiger, so die Fondsmanagerin.