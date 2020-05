E-Sport-ETF: Der Gewinner von heute auch der Sieger von morgen?

Die Krise hat E-Sports noch beliebter gemacht. Warum der Trend anhält und wie Anleger mit einem passenden E-Sport-ETF investieren können.

Der Ball rollt wieder – zumindest in der Bundesliga. In anderen Ländern bleiben die Einschränkungen der Coronakrise auch für den Sport noch immer bestehen. Doch der Lockdown war auch Innovationstreiber: Viele Bundesligaprofis nahmen für einen guten Zweck den Controller in die Hand und duellierten sich medienwirksam per Konsole. Selbst Triathleten wie Jan Frodeno zeigten, dass Sport inzwischen auch drin funktioniert. Mit Zwift gibt es beispielsweise virtuelle Welten für Radfahrer und Läufer inklusive Wettkämpfen – moderne Leistungsmessung sei Dank. Die Experten von Van Eck schreiben digitalen Sportangeboten eine rosige Zukunft zu: „Schon vor der Pandemie zog der Sport zunehmend in die digitale Welt ein. Viele Fußballclubs haben E-Sport-Teams gegründet, und die E-Sports-Serie der Formel 1 zieht seit ihrem Start im Jahr 2017 jedes Jahr zehntausende Gamer an. Durch die Krise hat die Entwicklung jedoch noch einmal einen enormen Schub erhalten“, findet Europachef Martijn Rozemuller.

Grenzen zwischen E-Sports und klassischem Sport verschwimmen