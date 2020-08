E-Sports: Dieser Gaming-ETF liefert Anlegern Top-Renditen

Milliardenmarkt E-Sports

Bis 2023 erwarten die Analysten von PWC allein in Deutschland ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 23,6 Prozent bei den Ticketverkäufen für Live-Events. Auch die Zahl der Online-Zuschauer für E-Sport-Live-Events nimmt zu. Folglich wird der Erwerb von Medienrechten für die Übertragung dieser Veranstaltungen immer hochpreisiger. Für die Gaming-Industrie ergeben sich aber auch lukrative Einnahmemöglichkeiten durch den Download von Spielen, durch sogenannte In-Game-Käufe oder Werbeeinnahmen.

Die Gaming-Analysten von PWC gehen davon aus, dass sich die Erlöse weltweit bis zum Jahr 2023 auf 1,5 Milliarden Euro verdreifachen. Allein in Deutschland dürften die Branchenumsätze auf fast 144 Millionen Euro in die Höhe schnellen – eine Verdopplung im Vergleich zu 2018! Ergo: E-Sports entwickelt sich immer mehr zu einem strukturierten Profisport. Die Ligen und Turniere haben oftmals internationalen Charakter, sie werden sowohl von Publishern und Spiele-Entwicklern als auch von Drittanbietern organisiert und veranstaltet. In Deutschland ist zum Beispiel das Engagement der Fußball-Bundesligisten hervorzuheben, welche sich mit jeweils eigenen Teams an der „Virtual Bundesliga“ (kurz VBL), basierend auf dem Spiel FIFA, beteiligen.

Mit diesem ETF verdienen Sie mit

Der Zukunftstrend E-Sports ist eine spannende Beimischung im Portfolio. Der VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF (WKN: A2PLDF) ist erst seit Juni 2019 auf dem Markt – und bereits satte 447 Millionen Euro schwer. Insgesamt stecken 31 Positionen in dem Index. Die wichtigsten Unternehmen sind Tencent, Nvidia, Nintendo, Activision Blizzard, AMD oder Electronic Arts. Seit Jahresanfang legte der ETF um 45 Prozent zu und beweist damit seine Qualität als attraktive Anlageform für offensive Anleger. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,55 Prozent.