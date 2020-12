Edelmetall: Warum ein ETC auf Silber aktuell mehr Potenzial bietet als auf Gold

Silber spielt bedeutende Rolle in der Medizintechnik

Anders als Gold wird Silber neben seiner Eigenschaft als Wertspeicher auch in der Industrie eingesetzt. Da es antibakteriell wirkt, steckt es in vielen Geräten der Medizintechnik und auch in Prothesen oder dient als Knochenersatz. Auch in elektrischen Geräten mit hygienischem Anspruch, wie etwa Kühlschränken, befindet sich das Edelmetall.

Zugleich hat das Silber als Anlagemetall eine große Bedeutung. Wer auf physische Edelmetalle setzt und Münzen kauft, hat in der Regel wegen des geringeren Wertes und der besseren Eignung als Zahlungsmittel in Krisen immer auch einige Silbermünzen im Bestand.

Silber-ETC mit satter Rendite 2020

Abseits von großen Krisen können Anleger mit dem db Physical Silver ETC (WKN: A1E0HS) auf das Edelmetall setzen. 2020 startete der ETC mit rund 32 Prozent durch. Der ETC bildet den Silberpreis nahezu eins zu eins ab und vereint aktuell 877 Millionen Euro auf sich. Der ETC notiert in US-Dollar, Anleger unterliegen damit einem Währungsrisiko. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,45 Prozent. Der db Physical Silver ETC ist bei Maxblue (► Zum Testbericht) sparplanfähig.