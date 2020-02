Ein China-ETF ist für Anlegerdepots langfristig aussichtsreich

China entwickelt sich rasant. Kurzfristige Störfeuer sollten Anleger nicht verunsichern. Langfristig könnte sich ein China-ETF lohnen.

China ist für Investoren ein vielversprechender Markt. Langfristig gesehen befindet sich das Land in einem dynamischen Aufschwung. Vom Agrarstaat hat sich das Land zur Werkbank der Welt entwickelt und besticht heute mit robustem Konsum und innovativer Technologie. Aus diesem Grund raten die Experten der Fondsgesellschaft Comgest dazu, Investments in China unbedingt langfristig zu sehen und sich von Störfaktoren wie dem Handelskrieg oder dem Coronavirus nicht verunsichern zu lassen. „Gegenwärtig bemüht sich die kommunistische Partei Chinas mit entsprechenden Maßnahmen die Binnenwirtschaft zu stabilisieren sowie Innovationen und Konsum anzukurbeln. Zudem wurden die inländischen Aktien- und Rentenmärkte sowie einzelne Sektoren für ausländische Direktinvestitionen geöffnet“, so die Fondsgesellschaft in einem Marktkommentar.

Aktive Manager setzen auf ausgewählte Qualität