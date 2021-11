8,6 Prozent pro Jahr – dieser deutsche Index ist besser als sein Ruf

Anlage in Aktien historisch betrachtet wenig riskant

Vor dem Hintergrund einer durchschnittlich hohen Rendite über einen langen Zeitraum hinweg ist es wenig verwunderlich, dass das Deutsche Aktieninstitut (DAI) und der Verbraucherverband VZBV in Zusammenarbeit mit der Finvia Family Office GmbH in einer Studie zu der Erkenntnis gelangen, dass eine Kapitalanlage in der privaten Altersvorsorge auf der Basis von Aktien überaus sinnvoll erscheint.

Zwar unterlägen Aktien in der kurzen Frist einem Kursrisiko, für die Altersvorsorge sei aber die Langfristbetrachtung wichtig, sagt Christine Bortenlänger, Chefin des DAI. „Eine breitgestreute langfristige Aktienanlage entfaltet ihr Potenzial über viele Jahre und Jahrzehnte und „ist damit prädestiniert für die Altersvorsorge“. Die langfristige Anlage in Aktien ist historisch betrachtet demnach sogar weniger riskant etwa als ein Investment in Staatsanleihen.