Die Kurse sind bereits stark gestiegen, jetzt müssen die Unternehmen liefern. Gelingt das, können Aktien weiter steigen. Mit einem Europa-ETF bleiben Anleger flexibel.

Wie lange hält die Hausse am Aktienmarkt an? Nach Ansicht von Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, könnte der Markt zwar zunächst in eine schwierige Phase übergehen, die auch von Korrekturen gekennzeichnet ist, der grundlegende Aufwärtstrend aber intakt bleiben. „Zyklen am Aktienmarkt verlaufen häufig nach dem gleichen Muster. So auch dieses Mal: Auf die „Verzweiflungsphase“, in der die Rezession infolge der Coronavirus-Pandemie Unternehmensgewinne und Börsenkurse in die Tiefe gerissen hatte, folgte die „Hoffnungsphase“.

Die Anleger blickten über die gegenwärtige Verfassung der Wirtschaft und der Unternehmen hinweg und preisten die Gewinnerholung ein. Die Börse haussierte, ein neuer Bullenmarkt war geboren. Nun steht allerdings der schwierige Übergang in die sogenannte Wachstumsphase an, in der die Unternehmen ihre Gewinne steigern und in ihre Bewertungen „hineinwachsen“, so Stephan.