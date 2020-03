Ein Immobilien-ETF könnte sich jetzt langfristig bezahlt machen

Der Shutdown trifft Gewerbeimmobilien. Doch wie hart? Langfristig orientierte Anleger können sich diesen Immobilien-ETF vormerken.

Immobilien gelten als sichere Anlageklasse. Doch Immobilien-Aktien, die sogenannten REITS, sind im Zuge der Krise ebenfalls gehörig unter die Räder gekommen. REITS sind börsennotierte Immobiliengesellschaften mit steuerlichen Vorzügen und gelten landläufig als solides Investment. Die Mieteinnahmen werden zum Großteil an Anleger ausgeschüttet und so stete Erträge generiert. Doch nun drohen Mietausfälle. In Deutschland hat die Bundesregierung im Zuge der Krise Regeln erlassen, die es Mietern erlauben, Mieten vorerst nicht zu bezahlen und ihrem Unternehmen so Luft zu verschaffen. Einige Konzerne haben sich diese Regeln zu Eigen gemacht und ihrerseits angekündigt, die Mieten vorerst nicht zu zahlen. Im Zuge des darauffolgenden Aufschreis sind einige dieser Unternehmen bereits wieder zurückgerudert, doch bleiben für die Immobilienbranche Risiken im Raum stehen.

Chance auf Immobilien unter Buchwert